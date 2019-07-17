شكرا لقرائتكم خبر عن الإيكونوميست تحذر من استحواذات شركات التكنولوجيا: ينتج عنها ممارسات احتكارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت مجلة الإيكونوميست من خطورة الاستحواذات التى تتم بين شركات تكنولوجيا المعلومات، وما ينتج عنها من ممارسات احتكارية تضر بهذه القطاع الناشئ، ودعت أجهزة المنافسة حول دول العام للتدخل لمراقبة تلك العمليات ووقفها.

وذكرت المجلة فى تقريرها، إن قيام الشركات الكبرى العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات بالاستحواذ على الشركات الصغرى والناشئة يمثل خطورة كبيرة فى المستقبل القريب، ويجب الانتباه لتلك الصفقات لوقف الممارسات الاحتكارية التى قد تتم، مما تؤثر على عملية الابتكار.

وسبق وأكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، على أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يأتى ضمن أولويات الأسواق التى يهتم بها الجهاز فى الفترة الحالية، خاصة ما يسمى بالاقتصاد التشاركي، والاقتصاد الرقمي، وهذا لأنه قطاع ملئ بالأفكار الجديدة والابتكارات التى تضيف لاقتصادات الدول، ولابد لهذا الابتكار من حماية وبيئة منافسة جيدة، تسمح له بالنمو والتوسع والنجاح، لأن المنافسة هى التى ستشجع على الاجتهاد وابتكار أفكار جديدة من أجل الصمود أمام المنافسين، فبدون مناخ للمنافسة لن يكون هناك ابتكار، كما أن الجهاز وجد أن هذا النوع من الاقتصاد الرقمي، قادر على تشغيل عدد كبير جدا من الشباب، وتقديم حلول لكثير من القطاعات المهمة فى البلد.

كما أكد على أن التركيز على قطاع تكنولوجيا المعلومات يأتى باعتباره من القطاعات الناشئة التى يمكن أن تحقق نقلات نوعية كبيرة للاقتصاد المصري، خاصة أن تكنولوجيا المعلومات هى التى تقود الثورة الصناعية الرابعة، ولن يسمح الجهاز بخلق احتكارت فى قطاع الاقتصاد الرقمى وتكنولوجيا المعلومات، وتكرار حالات التركز الاقتصادي.