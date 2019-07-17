شكرا لقرائتكم خبر عن 40 % نسبة تنفيذ وحدات سكن مصر بمدينة بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، نسبة تنفيذ وحدات سكن مصر الجارى تنفيذها لموظفى العاصم الإدارية الجديدة.

وأضاف المهندس عمار مندور، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه جارى تنفيذ نحو 10 الاف وحدة سكنية، بمشروع سكن مصر، داخل المدينة لموظفى الوزارات المقرر نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن نسبة التنفيذ تخطت 40 %.

وكان المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم تفعيل الضبطية القضائية لبعض موظفي جهاز المدينة، والتي يتم من خلالها المرور على الوحدات المخالفة بالاسكان الاجتماعى، سواء بالتصرف بالإيجار أو غير ذلك، وإرسال بيانات تلك الوحدات إلى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، لاتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.