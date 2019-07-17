شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الخليج خضراء بجلسة منتصف الأسبوع..و"دبى" تربح مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية للجلسة السابعة ،على التوالى ليقترب من مستوى 9100 نقطة، وصعدت بورصة دبى وربحت مليار درهم، ودفعت أسهم البنوك بورصة البحرين للمنطقة الخضراء، فيما تباينت بورصة الكويت للجلسة الرابعة على التوالى. بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.32% رابحاً عدد 28.80 نقطة ليغلق عند مستوى 9073.01 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.54% خاسراً 59.26 نقطة ليغلق عند مستوى 3784.65 نقطة. بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.32% رابحاً عدد 28.80 نقطة ليغلق عند مستوى 9073.01 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.54% خاسراً 59.26 نقطة ليغلق عند مستوى 3784.65 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 125.8 مليون سهم بقيمة 3.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 117 شركة، فيما تراجعت 62 شركة.

وقفز 17 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.59%، فقطاع الاتصالات بنسبة 1.84%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.47%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.38%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.98%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.94%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.75%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.73%.

وجاء سهم "مهارة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.90%، ثم "سلام" بنسبة 3.47%، ثم "رعاية" بنسبة 3.39%، فيما تصدر سهم "دارية ريت" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.74% ثم "الرياض" بنسبة 1.72%، ثم "الإعادة السعودية" بنسبة 1.59%.

بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.10% رابحاً 1.52 نقطة ليغلق عند مستوى 1535.48 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك والاستثمار. بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.10% رابحاً 1.52 نقطة ليغلق عند مستوى 1535.48 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3.6 مليون سهم، بقيمة قدرها مليون دينار بحرينى ، وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 8.34% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.42%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.44% مدفوعاً بصعود سهم بى.أم.أم أى بنسبة 0.62%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.41% ، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 4.61% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.52%.

Advertisements بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.25% رابحاً 6.77 نقطة ليغلق عند مستوى 2722.47 نقطة. بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.25% رابحاً 6.77 نقطة ليغلق عند مستوى 2722.47 نقطة.

وبلغت أحجام التداول ببورصة دبى بختام تعاملات اليوم 186.1 مليون سهم محققة ما قيمته 222.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 3057 صفقة لـ35 سهما، وارتفع 22 سهما، وانخفضت 9 أسهم، واستقرت 4 أسهم.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبى بنسبة على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.48%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.15%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.06%، فقطاع الاتصالات بنسبة 0.76%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.29%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.17%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.25%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 5.23%، ثم سهم الإثمار القابضة بنسبة 3.07%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.52%، ثم سهم الخليج للملاحة القابضة بنسبة 1.88%.

بورصة الكويت تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.32% رابحاً عدد 19.37 نقطة ليغلق عند مستوى 6121.81 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.48% رابحاً عدد 32.05 نقطة ليغلق عند مستوى 6756.30 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.14% خاسراً عدد 7 نقطة ليغلق عند مستوى 4872 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 220.1 مليون سهم بقيمة 44 مليون دينار كويتى عبر 7909 صفقة ، وصعدت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الصناعة بنسبة 1.18%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.91%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.69%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.18%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.81%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.30%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.20%.

وجاء سهم "الهلال" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 17.06%، تليه مراكز بنسبة 8.33%، ثم أسمنت أبيض بنسبة 7.94%، فيما تصدر سهم "ريم" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 12% ثم يوباك بنسبة 9.84%، ثم تنظيف بنسبة 6.33%.