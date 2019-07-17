شكرا لقرائتكم خبر عن 3 محافظات يرتفع بها معدل الزواج خلال 2018.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد معدل الزواج على مستوى الجمهورية انخفاضا خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017، مسجلا 9.1 حالة زواج لكل ألف من السكان العام الماضى، مقارنة بـ 9.6 حالة فى الألف خلال العام السابق له، وذلك طبقا للبيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء.

ولكن، بالرغم من تراجع معدل الزواج بشكل عام على مستوى الجمهورية، إلا أن هناك 3 محافظات سجلت ارتفاعا فى معدل الزواج بها بين عامى 2017 و2018، تمثلت تلك المحافظات فى:

- محافظة القاهرة، بمعدل زواج بلغ 13.7 فى الألف خلال عام 2018، مقابل 13.6 فى الألف عام 2017.

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- محافظة بنى سويف، بمعدل زواج بلغ 10 فى الألف خلال عام 2018، مقابل 9.7 فى الألف عام 2017.

- محافظة المنوفية، بمعدل زواج بلغ 7.4 فى الألف خلال عام 2018، مقابل 7.3 فى الألف عام 2017.

يذكر أن إجمالى عدد حالات الزواج خلال 2018 بلغ 887 ألف و315 حالة، مقابل 912 ألف و606 حالة فى 2017، بانخفاض بلغت نسبته 2.8%.

كما تجدر الإشارة إلى أن معدل الزواج هو، عدد العقود التى تمت خلال عام لكل ألف من السكان وفقا لتعدادهم فى منتصف نفس العام.