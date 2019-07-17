شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: 3.5% إجمالى مساهمة القطاع فى الناتج المحلى لمصر 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول حجم الناتج المحلى الاجمالى لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى 80.1 مليار جنيه فى 2018 مقارنة بنحو 70.2 مليار جنيه فى 2017 بمعدل نمو 14.1%. وأوضح التقرير، الذى حصلت عليه ”الخليج 365”، أن وصول معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى السنوى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الى 14.1% فى 2018 مقارنة بنحو 12.5% بمعدل نمو 12.8%. وجاءت مساهمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى إجمالى الناتج المحلى لمصر لنحو 3.5% فى 2018 مقارنة بنحو 3.0% فى 2017 بمعدل نمو 16.7%.

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