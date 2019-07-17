شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تتخلص من المعاكسات لو اشتريت خط مستخدم قبل كدة.. اعرف حقك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعض مستخدمى الهاتف المحمول قد يواجهون مشكلات تتعلق بشراء خطوط محمول قديمة أو مستخدمة من قبل والتى يعاد تدويرها وبيعها مرة أخرى بالمنافذ التجارية للشركات، لأسباب تتعلق بوجود اتصالات كثيفة تسأل عن صاحب الخط القديم وظهور اسم آخر عبر تطبيق ظهور الاسم غير المستخدم الجديد للخط.

وعلى الرغم من ذلك هناك عملاء يرتضون بهذا الأمر على أمل أنه بمرور الوقت مع استخدام الخط المعاد بيعه قد تنتهى الاتصالات الخاصة بصاحب الخط القديم، كما يعتقد البعض الآخر بصعوبة إعادة الخط للشركة بعد إبرام التعاقد معها، ولا يعلم الكثيرون أن شركات المحمول العاملة فى السوق قد تبدى مرونة لهذا الأمر عبر خطوط بسيطة للعميل.

- يمكن للعميل إعادة الخط مرة أخرى للشركة وتغيره من دون رسوم جديدة حال التأكد من وجود ازعاج من الخط القديم المعاد بيعه

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- قبل شراء المستخدم لأى خط جديدة يجب عليه أن يطلب من مسؤولى الفرع التأكد من أن هذا الخط لم يستخدم من قبل

- بعض الشركات قد تعيد بيع الخط المستخدم من 3 إلى 4 اشهر فى الفروع بعد اعادة تدويره وبيعه فى الفروع لذلك فإن توقع حدوث ازعاج عبر هذا الخط قد تكون قليلة

يصل حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول فى مصر إلى 92 مليون اشتراك وفقا لجهاز تنظيم الاتصالات.