شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جراف.. تعرف على مشروعات الحكومة فى خطة التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التخطيط، فى تقرير بـ"الفيديو جراف" صادر عنها جهود الدولة وأعمال خطة مشروعات المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمى المنفذة حتى آخر أبريل 2019، وذلك فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى والسعى لتعميمه فى جميع الجهات الحكومية التى تقدم خدمات حكومية.

ووفقا للتقرير، جاءت أبرز تلك الأعمال



متمثلة فى:

- توفير 10 آلاف و 170 تابلت خلال المراحل الثلاث للحملة القومية لمحاربة فيروس سى بالمحافظات.

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- اتصال 47 جهة حكومية على المحول الرقمى القومى "جى تو جى".

- تطوير وميكنة 197 وحدة محلية بالمحافظات.

- تطوير الأعمال لدواوين 23 محافظة.

- وصول الخدمات المتوفرة على بوابة الحكومة المصرية حاليا على الإصدار الثالث لـ 100 خدمة.

- توفير 101 ألف و 997 متغير مكانى على منصة البنية المعلوماتية المكانية.

وكانت وزارة التخطيط، أكدت فى بيان صادر عنها مؤخراً، على اتجاه الحكومة المصرية نحو التحول الرقمى بخطوات دقيقة ومتكاملة تستهدف تطوير الخدمات الحكومية، وذلك من خلال تفعيل عدد من المشروعات التى تدعم هذا التحول.

كما أكدت الوزارة أن التحول الرقمى يهدف لتقليل زمن الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطن الذى يأتى فى قلب عملية الإصلاح الإدارى التى تنفذها الدولة حالياً، كما يساهم فى تسريع عمليات التنمية الشاملة وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.