الاقتصاد

الأسهم الأمريكية تفتح على هبوط طفيف بعد نتائج متباينة للبنوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض طفيف اليوم الثلاثاء، مع تراجع البنوك بعد تقارير فصلية متباينة من جيه.بي مورجان تشيس وجولدمان ساكس وولز فارجو.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعى 9.84 نقطة بما يعادل 0.04 % ليفتح عند 27349.32 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 2.17 نقطة أو 0.07% إلى 3012.13 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 6.53 نقطة أو 0.08 % إلى 8251.66 نقطة.

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