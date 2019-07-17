شكرا لقرائتكم خبر عن لهذه الأسباب يحق لشركة المحمول وقف خط العميل وإعادة بيعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من وضع قواعد صارمة لبيع خطوط المحمول من قبل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بربط بيع الخطوط بعقد مبرم بين العميل و الشركة مقدمة الخدمة وعدم تشغيل الخط الا ببيانات دقيقة للغاية، و الزام الشركات بضمان حقوق المستخدمين، إلا أن هناك حالات يحق لمشغل الخدمة بها وقف خط العميل وإعادة بيعه مرة اخرى عبر منافذ الشركة المختلفة.. و الخليج 365 يقدم ابرز الحالات خلال السطور التالية:

- ان تكون بيانات الخط مجهولة وهو ما يعد امر مخالف للقانون

- مرور ثلاث اشهر على الخط دون شحنه او استخدامه خلال تلك المدة

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- استخدام الخط فى أمر مخالف للقانون و العقد المبرم بين الشركة ومقدم الخدمة

- عدم الالتزام بسداد الفواتير المستحقه على نظام العميل لمدة معينة

ويصل عدد مشتركى الهاتف المحمول الى نحو 92 مليون عميل وفقا للمهندس مصطفى عبد الواحد الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات.