شكرا لقرائتكم خبر عن التمثيل التجارى: زامبيا تطرح مناقصات لإنشاء وصيانة طرق بقيمة 240 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مكتب التمثيل التجارى المصرى فى زامبيا فى إتاحة فرص استثمارية أمام الشركات المصرية فى مجال تطوير وإعادة تأهيل الطرق من خلال مناقصتين طرحتهم وكالة تطوير الطرق الزامبية لتصميم وإنشاء وإعادة تأهيل والصيانة 14 طريق فى مقاطعة ليوبولا، وذلك ضمن المرحلتين التاسعة والعاشرة لخطة تطوير الطرق بدولة زامبيا، ويبلغ إجمالى طول الطرق المستهدفة نحو 391 كيلو متراً، وبقيمة تقديرية متوقعة تبلغ نحو 240 مليون دولار، وحصل مكتب التمثيل التجارى المصرى بالعاصمة الزامبية " لوساكا " على كراسات الشروط الخاصة بالمناقصات.

يأتى ذلك فى إطار جهود التمثيل التجارى المصرى لتوفير فرص استثمارية للشركات المصرية وكذلك دعما لمشاركة الشركات المصرية فى المناقصات الدولية ذات الطبيعة التنموية خاصة فى القارة الافريقية

وأشار رئيس المكتب التجارى فى لوساكا، إلى أنه من المنتظر أن يبدأ تنفيذ المشروعات المطروحة فى فبراير 2020 على أن يتم الانتهاء منها فى 2025، وتمتد فترة التعاقد لهذين المشروعين لمدة خمس سنوات، يتم خلال أول سنتين منها قيام الشركات المتعاقد معها بإعداد تصميم مفصل لجميع أعمال إعادة التأهيل والتحسين المطلوبة لرفع كفاءة عدد 14 طريق إلى مستوى الخدمة المطلوب، وإعادة تأهيل الطرق الأربعة عشر بعرض 5.5 متراً، واستبدال أنابيب الصرف 600 مم بأنابيب صرف 900 مم، والقيام بأعمال التحسين فى أقسام الطرق المستهدفة، وصيانة أو استبدال المعابر الرئيسية لنهر زامبيزى وفقاً للحاجة، وإنشاء البنية التحتية المجتمعية مثل حظائر التخزين، وأكشاك التسوق ، ومواقف الحافلات وغيرها.

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ويتعين على الشركات المنفذة للمشروع خلال السنوات الثلاث التالية، الحفاظ على مستويات الخدمة التى تحققت على الطرق فى جميع الأوقات عن طريق إجراء الصيانة الدورية، بما فى ذلك إعادة رصف الطرق عند الحاجة.

ووفقاً للشروط العامة لهذه المناقصات، فإن الموعد النهائى لتقديم شركات المقاولات والإنشاءات المصرية ملفاتها الفنية والسعرية هو 18 أكتوبر 2019، وسوف يتم إجراء العطاءات بأسلوب المزايدة الدولية التنافسية باستخدام طلب العروض المحدد فى لوائح المشتريات الخاصة بالمقترضين تحت إشراف البنك الدولي.

ويمكن الحصول على معلومات عن هذه المناقصات بالرجوع لإدارة المعلومات وخدمات التصدير بالتمثيل التجارى المصرى بالقاهرة.