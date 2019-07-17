شكرا لقرائتكم خبر عن أوراق وإجراءات مطلوبة من شركات السياحة لإنهاء سفر حجاجها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسارع غرفة شركات السياحة وأعضائها الخطوات لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بحجاج القطاع السياحى، استعدادا لسفر أولى رحلات الحج السياحى الطيران للأراضى المقدسة فى 28 يوليو الجارى. ولهذا طالبت الغرفة الشركات بتقديم كافة الأوراق المطلوبة لإعتماد ملفها وإنهاء اجراءات سفر حجاجها فى الموعد المحدد، وتمثلت الإجراءات فى: جوازات سفر الحجاج التابعين لكل شركة الشهادة الصحية الخاصة بالحجاج والمثبت فيها الحصول على التطعيمات اللازمة التى أقرتها السعودية. كشف الأمن العام المجمع بأسماء الحجاج من موقع وزارة الداخلية. المستندات الدالة على المحارم موثقة من الخارجية. وصورة بطاقة الرقم القومي. يتم تسليم المستندات إلى الإدارة المختصة بوزارة السياحة وغرفة الشركات يتبع ذلك مراجعة الملفات بوزارة الداخلية وإنهاء إجراءات سفر الحجاج في التوقيتات المحددة.

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