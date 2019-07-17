شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضراوات والفاكهة بالجيزة: أسعار المانجو منخفضة لفائض فى الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد المانجو أكثر أصناف الفاكهة إقبالا مما يجعلها من أكثر انواع الفاكهة غلاء فى السعر داخل الأسواق منذ بداية الموسم، ولكن هذا العام اختلف الأمر كثيرا، حيث ظهرت المانجو فى الأسواق ولكن بأسعار منخفضة عن العام الماضى.

وقال محسن الفيومى رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالجيزة، إن اسعار المانجو هذا العام منخفضة ومنذ بداية الموسم، مشيرا إلى أن اسعارها فى سوق الجملة تبدأ من 5 جنيهات الكيلو ويصل 20 جنيها بحد أقصى بحسب الصنف.

وأضاف الفيومى فى تصريح لـ"الخليج 365" أن جميع الأصناف متوفرة بالسوق وبأسعار منخفضة عن العام الماضى، وذلك بسبب فائض الإنتاج حيث أن محصول المانجو الموجود حاليا هو طرح مزارع وجه قبلى بينما ستضاعف الكميات المطروحة بعد ظهور محاصيل الإسماعيلية ووجه بحرى.