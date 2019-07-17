شكرا لقرائتكم خبر عن جولة جديدة من الحوار بين مصر والاتحاد الأوربى لتحويل القاهرة لمركز إقليمى للغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الیوم السفیر إیفان سوركوش، رئیس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، وممثلوا وزارات الخارجیة والبترول والثروة المعدنیة والكھرباء والطاقة المتجددة جولة جدیدة من الحوار بین مصر والاتحاد الأوروبي بشأن الطاقة، حیث تم مناقشة عدد من القضایا ذات الاھتمام المشترك، وذلك من أجل الإسراع بوتیرة تنفیذ مذكرة التفاھم الخاصة بالتعاون الاستراتیجي في مجال الطاقة، والتي تم التوقیع علیھا بین مصر والاتحاد الأوروبي في إبریل 2018.

وكنتیجة إیجابیة تمخضت عن توقیع مذكرة التفاھم وإقامة الحوار الناجح بین الطرفین، دشن السفیر إیفان سوركوش، وممثل وزارة البترول ومیناء أنتویرب من أجل تطویر خدمات التموین بالوقود في مصر. وقد شارك في ھذا الحدث سفیرا ھولندا وبلجیكا، فضلا عن المدیر العام لمیناء أنتویرب.

وقال السفیر سوركوش ،إن میناء أنتویرب یتمتع بخبرة عملیة من شأنھا أن تساعد على وضع رؤیة قائمة على تحلیل وتقییم استراتیجیة تجعل من مصر محورا للنفط والغاز، بما في ذلك وضع خطة لتنفیذ ھذه الاستراتیجیة وتوفیر أي معلومات لازمة عندما یتطلب الأمر ، مضيفا أن ھذه الرؤیة ضروریة ومطلوبة في ھذه المرحلة، حیث تسعى مصر إلى تنفیذ عدد من الأنشطة تتعلق بدورھا كمحور للنفط والغاز.

ویھدف التعاون مع میناء أنتویرب ، إلى تطویر خدمات التموین بالوقود في مصر تماشیا مع استراتیجیة مصر لتصبح محورا للنفط والغاز ، ویعد میناء أنتویرب أحد أكبر موانئ أوروبا ویتمتع بسمعة كبیرة حول العالم في مجال التجارة في النفط وخدمات التزود بالغاز الطبیعي المسال.

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ومنذ آخر جولة من الحوار المتعلق بالطاقة بین الاتحاد الأوروبي ومصر التي أجریت في یولیو 2017 تحقق عدد من الإنجازات: ففي مجال المساعدات الفنیة تم إطلاق برنامج لتقدیم الدعم الفني والمالي المستدام لقطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بقیمة 3 ملیون یورو. كما تم ضخ 2 ملیون یورو مؤخرا في البرنامج لإنشاء وحدة لكفاءة الطاقة في وزارة البترول.

وفي ذات السیاق تم توقیع منحة أواخر عام 2018 بقیمة 15 ملیون یورو للإسھام في تحدیث مشروع مصفاة تكریر السویس وذلك بالتعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمیر. یذكر أن عملیة طرح مناقصة محطة تولید طاقة الریاح بخلیج قناة السویس بقدرة 240 میجا وات جاریة مع عدد من شركاء التنمیة منھم مجموعة من المؤسسات المالیة الأوروبیة مثل بنك كیه إف دبلیو (بنك الائتمان لإعادة الإعمار) ووكالة التنمیة الفرنسیة وبنك الاستثمار الأوروبي. وتبلغ

إجمالي قیمة المشروع 340 ملیون یورو.

كما أنه یجري العمل على إطلاق عدد من المبادرات تشمل مشروعات مع وزارة الكھرباء بشأن توزیع الكھرباء وتعزیز شبكات الكھرباء. ویناقش الاتحاد الأوروبي مع وزارة البترول حالیا تحدیث مصفاة تكریر فضلا عن برنامج خاص بكفاءة الطاقة في مشروع لنقل الغاز بصعید مصر ، ویجري حالیا إطلاق المرحلة الثانیة من برنامج تمویل الاقتصاد الأخضر في مصر بالتعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء.