شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية رجال الأعمال تناقش أوضاع البورصة المصرية بحضور هانى توفيق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، بحضور هانى توفيق ، الخبير الاقتصادى والرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر، تحت عنوان "الوضع الحالى للبورصة المصرية..الأسباب والنتائج".
وتعانى البورصة المصرية، منذ نهاية إبريل لعام 2018 من تراجع حاد فى أدائها لظروف مختلفة منها أزمة الأسواق الناشئة وتداعياتها على سوق المالى المصرى، وزيادة سعر ضريبة الدمغة على التعاملات، بالإضافة إلى تباطؤ تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وأدى تلك الأسباب إلى تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة من أعلى مستوى وصلت إليه يوم 28 إبريل لعام 2018 حين بلغت 18400 نقطة إلى 13721 نقطة بختام تعاملات أمس.
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