شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 16- 7 -2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 16-7-2019.

إيقاف تداول 9 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء. إيقاف تداول 9 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الحديد والصلب المصرية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، العربية للصناعات الهندسية، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، المصرية لخدمات النقل-ايجيترانس، الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا.

البورصة تربح 1.7 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 729.494 مليار جنيه. البورصة تربح 1.7 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 729.494 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 134.4 مليون ورقة مالية بقيمة 497.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 15.9 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 70.2% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.51%، والعرب على 6.29% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 46.19% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.80%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 7.4 مليون جنيه، 23.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 9.4 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، 16.9 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 13721 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 2023 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 16847 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 531 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 1376 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.31% ليغلق عند عند مستوى 465 نقطة.

وارتفعت أسهم 74 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 43 شركة، ولم تتغير مستويات 59 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 5.380 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.39%

- الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود بسعر إغلاق 1.414 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.40%

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- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بسعر إغلاق 1.210 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.33%

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 7.390 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.72%

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 2.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.55%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 21.650 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.75%

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 4.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.62%

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 3.670 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.38%

- المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو بسعر إغلاق 74.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.62%

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية مصر بسعر إغلاق 4.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.40%