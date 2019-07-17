شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات التجزئة الأمريكية تتجاوز التوقعات فى يونيو وتحقق 0.4% ارتفاعًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زادت مبيعات التجزئة فى الولايات المتحدة أكثر من المتوقع فى يونيو، مما يشير إلى إنفاق استهلاكى قوى ربما يساهم فى إزالة بعض الضرر الذى تعرض له الاقتصاد من ضعف استثمارات الشركات.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء إن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.4% الشهر الماضي، مع زيادة مشتريات الأسر من السيارات ومجموعة متنوعة من المنتجات الأخرى.

وجرى تعديل بيانات مايو بخفض طفيف لتظهر زيادة مبيعات التجزئة 0.4 %، بدلا من 0.5 % فى التقدير السابق.

Advertisements

وتوقع الاقتصاديون فى استطلاع أجرته رويترز زيادة مبيعات التجزئة 0.1 % فى يونيو.

ومقارنة مع يونيو من العام الماضي، ارتفعت مبيعات التجزئة 3.4 %.

وباستبعاد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، تكون مبيعات التجزئة قفزت 0.7 % الشهر الماضي، بعد زيادة 0.6% معدلة بالرفع فى مايو.