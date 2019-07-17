شكرا لقرائتكم خبر عن سوق دبي المالي (DFM) يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 17-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث استهل الجلسة عند مستوى 0.725 درهم، ثم ارتفع مسجلا ارتفاعا بلغ 0.744 درهم، والذي يقابل الحد العلوي للقناة الهابطة طويلة الأجل، والذي يشكل مقاومة دفعت السهم ليغلق عند نفس سعر الفتح، ونتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به مرة أخرى لمستوى الدعم 0.70 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.75 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.71 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.74 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط