شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف السلام - البحرين (SALAM_BAH) يواصل تقدمه -تحليل صباحي- 17-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تقدمه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 0.842 درهم، وهو اعلى مستوى يحققه السهم منذ منتصف شهر ابريل من العام الحالي، كما تمكن السهم من الاغلاق اعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" وهو ما قد يساهم في الارتفاع بالسهم لمستوى المقاومة الحالي عند 0.86 درهم، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.82 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.84 وبين مستوى المقاومة هو 0.85 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد