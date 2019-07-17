شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار العقارية (EMAAR) يقترب من مقاومة هامة -تحليل صباحي- 17-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 4.86 درهم، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 4.95 درهم، والذي يعد هدفه السعري المتوقع، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ استمرار تداوله اعلى خط الصفر، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز السهم لمستوى 4.95 درهم، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 5.20 درهم، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.80 درهم وبين مستوى المقاومة هو 4.95 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد