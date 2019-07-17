شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العقارية (UPP) يرتفع لهدفه السعري الأول -تحليل صباحي- 17-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع لهدفه السعري الأول عند مستوى 0.35 درهم، حيث انهى تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 0.354 درهم، لينهي بذلك السهم التداولات اعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" لذلك نتوقع ان يحاول السهم الوصول لمستوى المقاومة الهام عند 0.40 درهم، شرط تجاوزه لمستوى 0.36 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.34 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.36 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط