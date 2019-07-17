شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات دبي الوطني (EMIRATESNBD) يغلق عند نفس سعر الفتح -تحليل صباحي- 17-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الثلاثاء عند نفس سعر الفتح وهو 11.30 درهم، ويعد هذا المستوى ادنى مستوى يصل اليه السهم خلالا لجلسة، بينما سجل اعلى مستوى عند 11.40 درهم، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 11.50 درهم، والذي نتوقع ان يساهم في الضغط على السهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 10.70 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 11.50 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 11.23 درهم وبين مستوى المقاومة هو 11.37 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط