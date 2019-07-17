شكرا لقرائتكم خبر عن الاثمار (ITHMR) يتجاوز خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 17-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم ارتفاعه كما توقعنا في تقريرنا الأخير، حيث انهى تداولات امس الثلاثاء مرتفعا عند مستوى 0.235 درهم، لينجح بذلك في تجاوز خط اتجاهه الهابط طويل الأجل، والذي يعد إشارة إيجابية قد تمكن السهم من الاستمرار في الارتفاع الحالي لمستويات قد تصل الى 0.25 درهم كمستوى اول ثم 0.28 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى0.22 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.23 وبين مستوى المقاومة هو 0.24 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد