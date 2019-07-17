شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات للاتصالات المتكاملة (DU) يرتفع لهدفه السعري الأول -تحليل صباحي- 17-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 5.30 درهم، والذي يقابل هدفه السعري المتوقع الأول، مصحوبا بارتفاع كبير في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة إيجابية، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز السهم لمستوى مقاومته المذكور، فانه سيواصل ارتفاعه لمستويات اعلى قد تصل الى 5.40 درهم، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5.26 وبين مستوى المقاومة هو 5.34 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد