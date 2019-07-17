شكرا لقرائتكم خبر عن دانة غاز (DANA) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 17-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لاعلى في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 0.982 درهم، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم منذ بداية الشهر الماضي، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، وهو ما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 1.02 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.96 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.97 وبين مستوى المقاومة هو 1.00 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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