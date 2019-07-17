شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة اغذية (AGTHIA) يستهل الجلسة منخفضا ويغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 17-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 3.30 درهم، الا انه اغلق مرتفعا عند مستوى 3.48 درهم، وذلك بعدما لامس مستوى الدعم الحالي عند 3.25 درهم، كما تمكن مؤشر استوكاستيك من اطلاق إشارة شراء، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة القوي عند 3.85 درهم، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 3.25 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 3.40 وبين مستوى المقاومة هو 3.60 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد