«جي إف إتش» تستحوذ على محفظة للمكاتب بالولايات المتحدة

دبي:”الخليج 365”

أعلنت، امس، شركة «جي إف إتش كابيتال» المحدودة التابعة لمجموعة «جي إف إتش المالية» عن استحواذها على محفظة للمكاتب الفنية في الولايات المتحدة الأمريكية في إطار معاملة تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار. ومع استكمال هذه المعاملة، يصل إجمالي حجم المعاملات العقارية المنفذة من قبل مجموعة «جي إف إتش المالية» في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة على مدى السنوات القليلة الماضية إلى ما تتجاوز قيمته مليار دولار.

وتقع المحفظة التي تم الاستحواذ عليها، والمكونة من خمسة مبان مدرّة للدخل، في مجمع «ريسرتش تريانجل بارك»، نورث كارولينا، وهي منطقة نشطة ونامية بالولايات المتحدة. وتم شراء المحفظة من خلال شراكة مع «جلوبال ميتوال» التي تعتبر واحدة من مديري الأصول العقارية الأسرع نمواً في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأوروبا، وتقوم حالياً بتشغيل وإدارة أصول تتجاوز قيمتها 1.5 مليار جنيه استرليني.

وتقام محفظة المكاتب الفنية على مساحة مقدارها 60 فداناً داخل نطاق مجمع «ريسرتش تريانجل بارك» الذي يعتبر أكبر مجمع متخصص في الأبحاث العلمية في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ يضم أكثر من 250 شركة، وأكثر من 50 ألف محترف، على مساحة مشيدة مقدارها 22.5 مليون قدم مربعة. ويقع العقار بالقرب من «إنترستيت 40» وهو طريق سريع رئيسي يؤدي إلى مركزين رئيسيين في نورث كارولينا، بينما تقع منطقة «داونتاون درهام» على مسافة 8 أميال، و«داونتاون رالي»، التي تبعد نحو 15 ميلاً إلى الغرب. وتجدر الإشارة إلى أن المحفظة مؤجرة ل16 مستأجراً بمعدل إشغال كلي بنسبة 96%، كما تضم قطعة أرض بمساحة 18 فداناً تقريباً، تستوعب ما يصل إلى 270 ألف قدم للتطوير الإضافي.

وقامت مجموعة «جي إف إتش المالية»، بجانب مستثمريها، بالاستحواذ على ما نسبته 95% تقريباً من المحفظة، فيما ستقوم «جلوبال ميوتوال»( وشركاتها الزميلة)، بالاستحواذ على النسبة المتبقية البالغة 5% تقريباً.

وسوف تقوم «أركاديا مانيجمنت جروب» («أركاديا»)، وهي شركة زميلة تابعة لشركة «جلوبال ميوتوال»، بالعمل كمدير عقاري للمحفظة. وتأسست الشركة في عام 1986 وتتكون محفظة الإدارة العقارية لشركة «أركاديا» حالياً من 260 أصلاً تقع في 11 ولاية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة. وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش المالية»: «نحن سعداء بمواصلة التوسع في محفظتنا من الاستثمارات العقارية القوية المدرة للدخل في سوق الولايات المتحدة. وتتمتع محفظة المكاتب الفنية بوضع جيد يؤهلها لتحقيق تدفقات نقدية قوية ومستقرة من خلال مجموعة من كبار المستأجرين ذوي الجدارة الائتمانية، وقربها من الدوافع الاقتصادية المهمة في منطقة «تريانجل».