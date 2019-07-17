شكرا لقرائتكم خبر عن 3.7 مليون دولار لـ«المزايا القابضة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت أرباح شركة المزايا القابضة 3.7 مليون دولار، في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بأرباح بلغت 9.5 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

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