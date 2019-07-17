16 % نمو أرباح «جيه.بي مورجان»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن جيه.بي مورجان تشيس آند كو ارتفاع أرباحه الفصلية 16% في الوقت الذي عوض فيه ارتفاع صافي دخل الفائدة ومكاسب ضريبية تراجع نشاط البنك في أقسام التداول.

وارتفع صافي ربح أكبر البنوك الأمريكية إلى 9.65 مليار دولار أو 2.82 دولار للسهم من 8.32 مليار دولار أو 2.29 دولار للسهم قبل عام، وزاد صافي الإيرادات أربعة% إلى 29.57 مليار دولار.

كان محللون يتوقعون أن يحقق البنك أرباحا بقيمة 2.50 دولار للسهم وإيرادات قدرها 28.90 مليار دولار وفقا لتوقعات آي/‏بي/‏إي/‏إس من رفينيتيف. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الأرقام المعلنة قابلة للمقارنة مع التقديرات.

ويتابع المستثمرون نتائج أعمال جيه.بي مورجان عن كثب بحثا عن مؤشرات بشأن متانة الاقتصاد الأمريكي. (رويترز)