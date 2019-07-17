ترامب يخطط لإقالة وزير التجارة ويبحث في علاقة «جوجل» بالصين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يفكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إقالة وزير التجارة في حكومته ويلبور روس بعد فشل الإدارة في إدراج سؤال عن الجنسية في التعداد السكاني الذي سيجرى العام المقبل، بحسب تقرير لشبكة إن.بي.سي نيوز الإخبارية أول أمس الاثنين.

وكان روس يقف إلى جانب ترامب الخميس لدى إعلانه تخليه عن مسعى لإدراج سؤال عن الجنسية بعدما عرقلت المحكمة العليا ذلك الشهر الماضي.

وقالت إن.بي.سي نيوز نقلاً عن عدة مصادر لم تسمها الاثنين إن ترامب أبلغ مساعدين وحلفاء أنه يفكر في إقالة روس «في موعد أقربه هذا الصيف»، وقال متحدث باسم وزارة التجارة إن روس لا يزال في منصبه ومنهمك في الإشراف على جهود التصدي لآثار الإعصار باري، بعدما رافق ترامب في حملات كانت آخرها الجمعة.

من جهة أخرى، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «تشعر بقلق بالغ» إزاء عملة فيسبوك المقترحة «ليبرا»، والتي أثارت بالفعل غضب الرئيس ترامب والمشرعين الديمقراطيين.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن منوشين قوله في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أول أمس الاثنين «في الواقع هذه قضية أمن وطني، لن نسمح لمزودي خدمات الأصول الرقمية بالعمل في الظل».

وتابع منوشين إن شبكة الجرائم المالية بوزارة الخزانة «سوف تتعامل مع أي كيان يعقد صفقات بعملات بيتكوين وليبرا أو أي عملة رقمية وفقاً لأعلى معاييرها».

وقال منوشين «لا أشعر بالراحة اليوم. هم وآخرون لديهم الكثير من العمل للقيام به لكي أشعر بالارتياح»، وانتقد العملات المشفرة بشكل عام وجدد ما قاله الرئيس ترامب في سلسلة من التغريدات الأسبوع الماضي بأن هذه العملات «ليست نقوداً».

وذكر منوشين أن هناك تحقيقاً يجرى حالياً في استخدام العملات الرقمية لأغراض غير قانونية، وأضاف «لا نريد أن تقوم جهات سيئة باستخدام العملات المشفرة (الرقمية)».(وكالات)