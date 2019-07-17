«سيدات أعمال عجمان» يوقع اتفاقية تعاون مع «الريادة للاستشارات»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365” وقّع مجلس سيدات أعمال عجمان في غرفة تجارة وصناعة عجمان اتفاقية تعاون مع مؤسسة الريادة للاستشارات والدراسات الإدارية، بهدف التعاون المشترك في تنفيذ ورش تدريبية متخصصة تستهدف صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة من عضوات المجلس وصاحبات رخصة «بدايات»، وتقديم الدراسات والاستشارات المعنية بأنشطة سيدات الأعمال.

وقع الاتفاقية من جانب مجلس سيدات أعمال عجمان الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة المجلس، ومن جانب مؤسسة الريادة للاستشارات والدراسات الإدارية، سلطان فايز الشامسي- المدير العام للمؤسسة وذلك بمقر «غرفة عجمان». وأكدت الدكتورة آمنة خليفة أهمية الاتفاقية ودورها في الاستفادة من خدمات مؤسسة الريادة للاستشارات والدراسات الإدارية، موضحة أن نجاح المشاريع وتنافسيتها من ناحية المنتج وآليات إنتاجه والتسويق وخطط التوسع المستقبلية يعتمد بشكل عام على الدراسات الناجحة من جهات الخبرة والتخصص.

وأشاد سلطان فايز الشامسي بجهود مجلس سيدات أعمال عجمان والخدمات المتنوعة التي يقدمها لعضواته من برامج تدريبية وورش عمل وتنظيم معارض وغيرها من الخدمات.

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