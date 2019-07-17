6.6 مليون مسافر عبر مطار الشارقة في النصف الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

واصل مطار الشارقة تسجيل معدلات نمو ممتازة خلال النصف الأول من العام الجاري، استكمالاً للنجاحات التي حققها خلال الأعوام الماضية، حيث ارتفع عدد المسافرين عبر المطار ليصل إلى 6.605 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام 2019، بزيادة 15.25% مقابل 5.731 مليون مسافر في النصف الأول من 2018.

وتعامل المطار مع نحو 1.114 مليون مسافر خلال شهر يونيو/‏ حزيران الماضي مقابل 947.2 ألف مسافر خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بنمو 17.6% الأمر الذي يضعه ضمن قائمة اكثر المطارات نمواً في عدد المسافرين على مستوى المنطقة.

كما سجلت حركة الطائرات المنتظمة وغير المنتظمة خلال الفترة من يناير، وحتى يونيو هذا العام نحو 41.7 ألف حركة جوية منها 40.77 ألف حركة مجدولة، و908 غير مجدولة بزيادة 7.47% مقابل 38.8 ألف حركة تم تسجيلها في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي ما يتعلّق بحركة الشحن ارتفع حجم الشحن الجوي ليسجل 78.78 ألف طن منها 10.35 ألف طن في شهر يونيو/‏ حزيران الماضي، فيما وصل حجم الشحن البحري-الجوي خلال الفترة من يناير/‏ كانون الثاني وحتى نهاية يونيو من هذا العام إلى 7.93 ألف طن. وجاء النجاح الكبير الذي حققه المطار خلال النصف الأول من العام الجاري ثمرةً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ونتيجة التميّز في الخدمات التي يقدمها مطار الشارقة التي ساعدته على استقطاب المزيد من شركات الطيران.