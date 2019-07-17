إماراتيتان في مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أكدت جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات العربية المتحدة أن التدقيق الداخلي يكتسب أهمية متزايدة على صعيد تحسين حوكمة الشركات ونمو شركات القطاعين العام والخاص، ما يسهم بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية للبلاد.

وقال عبدالقادر عبيد علي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات العربية المتحدة، في كلمة خاطب بها الأعضاء في اجتماع الجمعية العمومية العامة السنوي الخاص بالجمعية: «إن معايير التدقيق في دولة الإمارات العربية المتحدة قد ارتقت إلى مستويات عالمية بفضل الجهود المتواصلة للجمعية بدولة الإمارات».

وتم في الاجتماع انتخاب الدكتورة حنان المرزوقي، مديرة إدارة الحوكمة والامتثال في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي ودانة اليزيدي مديرة إدارة التدقيق الداخلي في دائرة التعليم والمعرفة بإمارة أبوظبي لعضوية مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات.

وكانت جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات، وهي جمعية غير ربحية، قد تأسست في العام 1995 على غرار الهيئة الأم المتمثلة في المعهد العالمي للمدققين الداخليين، الذي يضم 200,000 عضو من أكثر من 190 دولة ومنظمة، في حين تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة نحو 45% من العدد الإجمالي للمدققين الداخليين العاملين في المنطقة، والذين يقدر عددهم بنحو 7,000 مدقق داخلي، 22% منهم هم من المواطنين الإماراتيين.

وتم انتخاب العضوين الجديدين بعد انتهاء ولاية عضوين آخرين، حيث يتم انتخاب الأعضاء الجدد لولاية من عامين. ويرأس عبدالقادر عبيد علي مجلس إدارة الجمعية الذي يضم كلاً من: خالد الحليان، نائباً للرئيس، ود. حنان المرزوقي، أمين الصندوق، ودانة اليزيدي، أمين السر، إضافة إلى عضوية كل من علي المويجعي، وعائشة بن لوتاه، وأيوب المرزوقي، ومحمد الحارثي، ونعيمة المنهالي.