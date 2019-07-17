شكرا لقرائتكم خبر عن دعم سعودي محتمل يرفع سندات لبنان الدولارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت السندات الحكومية اللبنانية المقومة بالدولار، أمس الثلاثاء، بعد تقارير بأن السعودية تستعد لدعم لبنان في ظل التحديات التي يواجهها اقتصاده.

وارتفعت إصدارات سندات 2024 و2025 و2027 أكثر من 0.8 سنت للدولار، بعد أن أشار ثلاثة رؤساء وزراء سابقين إلى أن السعودية ربما تقدم دعماً جديداً للبنان المثقل بالديون.

(رويترز)

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