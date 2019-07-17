«الصندوق» يخفض تقديرات نمو سنغافورة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خفض صندوق النقد الدولي تقديرات النمو الاقتصادي لسنغافورة خلال العام الجاري، مع تأثر الطلب الخارجي بالتوترات التجارية العالمية.

وقال الصندوق في بيان أمس الثلاثاء إن الناتج الإجمالي المحلي للدولة الآسيوية سيرتفع بنحو 2% في عام 2019، مقابل التوقعات السابقة التي أعلنها في مايو/‏ أيار عند 2.3%، وفي العام الماضي سجل اقتصاد سنغافورة نمواً بلغ 3.2%.

وعلى المدى المتوسط فإن الصندوق يرى أن النمو الاقتصادي في سنغافورة سيسجل مستوى 2.5%، وفي الربع الأول من العام الجاري نما اقتصاد سنغافورة بأبطأ وتيرة في 10 سنوات وذلك بنسبة 1.3%.