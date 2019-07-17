رحلة «صيف الشارقة» تبدأ اليوم وتعد الزوار بتجربة فريدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

بعد نجاح النسخة الأولى من مهرجان «صيف الشارقة»، العام الماضي، تستعد هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة لإطلاق النسخة الجديدة من المهرجان الذي سينطلق اليوم ويستمر حتى 17 أغسطس 2019، في إطار حرص الهيئة على تعزيز مكانة الشارقة كوجهة رائدة في السياحة العائلية من خلال طرح باقات وعروض متميزة مصممة خصيصاً للعائلات.

يأتي إطلاق المهرجان انسجاماً مع توجه الهيئة إلى تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة وتنشيط الحركة السياحية الداخلية، فضلاً عن تنويع المصادر الترفيهية، ما يسهم في جذب السياح والزوار من مختلف المناطق والوصول إلى 10 ملايين سائح بحلول عام 2021.

ويتميّز المهرجان هذا العام بالكثير من الفعاليات التي تجمع بين الترفيه والاستجمام والثقافة التي تهدف إلى الترويج للسياحة المحلية لإمارة الشارقة ومقوماتها البارزة وبالتالي تنويع الوسائل الترفيهية خلال فترة الإجازة الصيفية. ويقدّم المهرجان هذا العام مفاجآت وفعاليات متنوعة تمتد على مدار الشهر، لتوفر للزوار مجموعة من العروض تشمل تخفيضات وعروضاً حصرية في عدد من فنادق الإمارة وعروضاً تسويقية وترويجية في مراكز التسوق. وتتميز الدورة الحالية بتنظيم العديد من الفعاليات العائلية والترفيهية والثقافية المبهرة في مركز «إكسبو الشارقة».

ويزخر برنامج المهرجان بسلسلة من الألعاب الرياضية والإلكترونية، إلى جانب ركن الأطفال وعربات الطعام ونشاطات متنوعة تضفي أجواءً متميزة من الراحة والترفيه، كلها ضمن «أرض المرح بالشارقة».

وقال خالد جاسم المدفع، رئيس «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة»: «ينبثق إطلاق النسخة الجديدة من المهرجان من حرصنا على تنظيم المهرجات والفعاليات المتميّزة التي تساهم في تعزيز القطاع السياحي في الإمارة وتنشيط الحركة الاقتصادية، تماشياً مع توجهنا الاستراتيجي نحو جعل الشارقة إحدى أفضل الوجهات السياحية الرائدة على خريطة السياحة العالمية. واستطعنا، من خلال النسخة الأولى من المهرجان الذي تكلل بالنجاح، ترسيخ مفهوم السياحة العائلية والترفيهية في الإمارة وجعل المهرجان محطة جذب للقاطنين والزوار. ويسعدنا انضمام مركز «إكسبو الشارقة» للمرة الأولى إلى الجهات المشاركة في «صيف الشارقة 2019»، في إضافة نوعية مهمة للفعاليات المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الزوار والعائلات على السواء».

واختتم المدفع: «نتطلع قدماً إلى مواصلة نهج التطوير والارتقاء بالسياحة العائلية من خلال «صيف الشارقة» الذي سيشهد في دورته الحالية إقبالاً واسعاً من المقيمين والزوار من مختلف أنحاء الإمارات في ظل التزامنا المستمر بتقديم أفضل العروض الترويجية والتخفيضات والمزايا الحصرية المتاحة في معظم مراكز التسوق والمحال التجارية.

الجهات المشاركة والداعمة للمهرجان

تشمل الجهات المشاركة والداعمة للمهرجان التي تعمل على تنظيم المهرجان بالتعاون مع الهيئة، كلاً من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، مؤسسة فن - الفن الإعلامي للأطفال والناشئة، هيئة الشارقة للمتاحف، هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، مجلس الشارقة الرياضي، سجايا فتيات الشارقة، دائرة الخدمات الاجتماعية، مركز إكسبو الشارقة، مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، مؤسسة الشارقة للفنون، نادي سيدات الشارقة، ناشئة الشارقة، نادي الشارقة للرياضات البحرية، نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، إضافة إلى العديد من الجهات الأخرى.