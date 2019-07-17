شكرا لقرائتكم خبر عن رهن أرض بـ 624 مليوناً في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس أكثر من مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 144 مبايعة بقيمة 261 مليون درهم منها 30 مبايعة للأراضي بقيمة 106 ملايين درهم و 114 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 155 مليون درهم.

وجاءت أهم المبايعات بقيمة 10 ملايين درهم بمنطقة الخليج التجاري.وسجلت الرهون 754 مليون درهم منها 22 رهن أراض بقيمة 740 مليون درهم و كان أهمها بمنطقة بورسعيد بقيمة 624 مليون درهم.

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