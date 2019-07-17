رئيس جامبيا يشيد بالتطور الاقتصادي في الإمارات

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أشاد آداما بارو، رئيس جمهورية جامبيا، بالمكانة الحضارية والمتميزة التي تتبوؤها دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي جعلت منها إحدى أهم الدول المتقدمة في المنطقة وعلى مستوى العالم، لاسيما على الصعيد الاقتصادي. مشيداً بالتطور الحضاري والعمراني الكبير الذي تشهده دولة الإمارات عموماً، وبشكل خاص إمارة أبوظبي، ومعبراً عن اهتمامه بتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يحقق المصالح المشتركة لدى الجانبين. جاء ذلك خلال استقبال بارو وفداً من «غرفة أبوظبي».

كذلك، وفي إطار سياستها الهادفة إلى تعزيز وتفعيل قنوات التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مختلف دول العالم، أبرمت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية اتفاقية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات مع جمهورية غامبيا، وذلك في مقر الوزارة في أبوظبي. ومثل الجانب الإماراتي في التوقيع على الاتفاقية عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، فيما وقع الاتفاقية عن الجانب الغامبي مابوراي نيجي - وزير المالية والشؤون الاقتصادية وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين في الوزارة.

تنص الاتفاقية على حماية استثمارات الجانبين من كافة المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي والتجميد، وتعمل على تسهيل السماح بإنشاء الاستثمارات المتبادلة ومنح التراخيص لهذه الاستثمارات، كما تؤكد الاتفاقية أحقية تحويل الأرباح والعائدات الأخرى للاستثمارات بعملة حرة قابلة للتحويل، وتمنح المعاملة الوطنية والمعاملة للدولة الأولى بالرعاية وذلك فيما يتعلق بإدارة وصيانة وتوسيع الاستثمارات، مع التأكيد على عدم التدخل في جميع الموضوعات المتعلقة بالاستثمارات.

وأكد عبيد حميد الطاير حرص دولة الإمارات على توفير المناخ المناسب لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وفق منظومة قانونية وتشريعية ترتقي لأفضل الممارسات العالمية، وعلى تعزيز شبكة علاقاتها الدولية مع مختلف دول العالم من خلال توقيع الاتفاقيات الثنائية. وقال الطاير: «تعتبر حماية الاستثمارات الإماراتية في الخارج من كافة المخاطر غير التجارية أولوية قصوى بالنسبة لوزارة المالية وهو الأمر الذي نحرص على تضمينه في كافة الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع مختلف دول العالم.», وأضاف: «تعتبر جمهورية غامبيا أحد أبرز الشركاء الاقتصاديين للدولة في منطقة غرب إفريقيا. ويأتي توقيع اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الدولتين ليؤكد على سعي الدولتين لتعميق علاقات التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية».

ووفقاً للاتفاقية الموقعة بين الجانبين، فسيتم تعويض المستثمر تعويضاً عادلاً وفورياً لاستثماره في حالة الاستيلاء عليه للمصلحة العامة وذلك وفقاً للقانون ودون تمييز، على أن تكون قيمة التعويض وفقاً للقيمة السوقية للاستثمار قبل الاستيلاء عليه.

واستقبل آداما بارو في مقر إقامته في فندق قصر الإمارات، محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وبحضور كل من عبدالله غرير القبيسي، وهلال محمد الهاملي نائبي مدير عام غرفة أبوظبي، وفانسو بوجانج سفير جمهورية جامبيا لدى دولة الإمارات، وعدد من الوزراء ومسؤولي الحكومة من الجانب الجامبي.

واستمع رئيس جمهورية جامبيا إلى شرح مفصل ووافٍ عن «غرفة أبوظبي» والدور الذي تقوم به في المساهمة بتطوير وتنظيم الشؤون التجارية والصناعية في إمارة أبوظبي، والرفع من تنافسية مؤسسات قطاع الأعمال وتوسيع نطاق الفرص أمامهم من خلال توفير خدمات ذات مستوى عالمي لهم بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأعرب الرئيس الجامبي عن سعادته بالتعرف إلى «غرفة أبوظبي» ودورها الرائد في دعم وتعزيز بيئة الأعمال والقطاع الخاص في إمارة أبوظبي، مؤكداً استعداد بلاده لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، لاسيما وأن بلاده باتت من الدول الاستثمارية الواعدة، لموقعها الجغرافي وتوسطها للدول الإفريقية التجارية، وسهولة أنظمتها وتطور خدماتها، وهو ما يفتح آفاقاً واسعة للمستثمرين الإماراتيين.



المهيري يشدد على استعداد «غرفة أبوظبي» لتعزيز التعاون

وأكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، على أهمية اللقاء مع رئيس جمهورية جامبيا الصديقة، والوفد المرافق له، لتعريفهم إلى «غرفة أبوظبي» ودورها الفاعل والمؤثر على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، لكونها تمثل القطاع الخاص في إمارة أبوظبي، باختلاف أنشطته التجارية، وكيف تساهم منذ إنشائها في عام 1969 في تطوير وتنظيم الشؤون التجارية والصناعية، موضحاً أن من المهام المتميزة التي تقدمها الغرفة توفير أعلى مستويات الخدمة التي من شأنها أن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي، وأكد المهيري على دور الغرفة في رفع التنافسية بين مؤسسات قطاع الأعمال، وتوفير سبل الدعم لأعضائها، من خلال إطلاعهم على ما تقدمه من خدمات استشارية وتجارية وقانونية، تسهم في الحد من التحديات والصعوبات التي قد يواجهونها، إضافة إلى العمل على توسيع نطاق الفرص أمامهم عبر برامج مختلفة تطرحها الغرفة، وفعاليات وأنشطة تنظمها، ومبادرات نوعية تطلقها بما يسهم في دعم المشهد الاقتصادي لإمارة أبوظبي.

وشدد المهيري على استعداد غرفة أبوظبي التام، لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين بيئة الأعمال والقطاع الخاص في كل من إمارة أبوظبي وجمهورية جامبيا، من خلال التعريف بكل الفرص الاستثمارية المتاحة، وأهم الأنظمة التشريعية التي توفر الأمن، وجذب المستثمرين ورجال الأعمال لكلا الجانبين، مشيراً إلى أن بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي تملك اقتصاداً قوياً ومتيناً، ومقومات تنافسية عالمية في سهولة الأعمال، وخفض تكلفتها، ما جعل منها بيئة جاذبة للعديد من الشركات العالمية والمصارف الدولية، وتدفقت معها الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، الأمر الذي يؤكد قدرتها الاقتصادية التنافسية على الصعد الإقليمية والعالمية.