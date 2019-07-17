شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي التجاري»: صفقة «سبينيس مصر» تسوية لجزءٍ من المديونية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفى بنك «دبي التجاري»، ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بخصوص تملكه لشركة «سبينيس مصر» خلال عملية البيع.‎

وأكد البنك في بيان أنه قد منح تسهيلات ائتمانية لشركة «أبراج القابضة» بضمانات متعددة، منها رهن من الدرجة الأولى على أسهم شركة «سبينيس مصر»، مشيراً إلى أنه في نطاق تفعيل حقوقه المنصوص عليها في عقد الرهن، تم تعيين مُصفٍّ لشركة «سبينيس» في جزر الكايمن والذي قام ببيع الشركة إلى صندوق استثماري مملوك من شركة «إنفستيك» وتم تحويل عائدات البيع إليه لتسوية جزء من المديونية.

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