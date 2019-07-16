شكرا لقرائتكم هبوط أسعار 58 في المئة من الأسهم القطرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 7 ساعات في 16 يوليو 2019 - اخر تحديث في 16 يوليو 2019 / 17:19

أنهت 58 في المئة من أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر تعاملات اليوم (الثلثاء) على تراجع في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 25 شركة من أصل 43 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 14 شركة، واستقرت 4 شركات عند أسعارها السابقة ، لتتراجع القيمة السوقية الى 581.6 بليون ريال بخسارة 584 مليون نسبتها 0.10 في المئة.



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أما عن الاجماليات، فنجد ارتفاعا في قيمة الاسهم المتداولة بلغ 2 في المئة الى 167 مليون ريال في مقابل 163 مليونا، بينما تراجعت الكمية المتداولة 12 في المئة الى 46 مليون سهم، في مقابل 52 مليونا، وهبط عدد الصفقات المنفذة 16.3 في المئة الى 4251 صفقة في مقابل 5079 صفقة.

وعاود المؤشر العام للبورصة القطرية ارتفاعه بعد تراجعه في اليومين السابقين، وصعد 0.05 في المئة، تعادل 5 نقاط، صعودا الى 10601 نقطة في مقابل 10596 نقطة اليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 2.93 في المئة.

وبضغط من تراجع أسعار معظم الأسهم، تراجعت مؤشرات 6 قطاعات، تصدرها مؤشر الخدمات الخاسر 1.44 في المئة الى 8122 نقطة، تلاه مؤشر الصناعة الهابط 0.74 في المئة، وبلغت خسارة قطاع العقارات 0.36 في المئة، فيما هبط ﻣﺅﺷﺭ ﺑﻭﺭﺻﺔ ﻗﻁﺭ ﺍﻟﺭﻳﺎﻥ ﺍﻻﺳﻼﻣﻰ - ﺍﻟﺳﻌﺭﻯ 0.31 في المئة 2396 نقطة.

وفي المقابل ارتفعت مؤشرات 5 قطاعات أخرى، كان أكبرها صعودا مؤشر التأمين بزيادة 1.80 في المئة الى 3234 نقطة، تبعه مؤشر النقل المرتفع 1.15 في المئة، ثم مؤشر الاتصالات بزيادة 1.11 في المئة، ثم المصارف المرتفع 0.09 في المئة، فيما سجل مؤشر العائد الاجمالي اقل زيادة بلغت 0.05 في المئة.