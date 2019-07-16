شكرا لقرائتكم 44 مليون دينار السيولة المتداولة في بورصة الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 7 ساعات في 16 يوليو 2019 - اخر تحديث في 16 يوليو 2019 / 17:17

سجلت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الثلثاء) تراجعا في السيولة المتداولة مقارنة باليوم السابق، فيما تباين أداء مؤشرات البورصة الثلاثة ، وسجل مؤشر السوق الاول الزيادة الوحيدة نسبتها 0.17 في المئة تعادل 11 نقطة الى 6736 نقطة، بينما تراجع مؤشر السوق العام 0.03 في تعادل نقطتان الى 6101 نقطة، وهبط مؤشر السوق الرئيس الى 4850 نقطة بنسبة 0.60 في المئة.



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وتراجعت قيمة الأسهم المتداولة 0.54 في المئة الى 44 مليون دينار في مقابل 44.3 مليون لليوم السابق، وارتفع عدد الصفقات المنفذة 7 في المئة الى 7909 صفقات، وارتفعت الكمية المتداولة 10 في المئة الى 220 مليون سهم في مقابل 201 مليوناً.

أما أبرز الأسهم في تعاملات اليوم، فنجد تصدر سهم هيومن سوفت الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 3.4 في المئة، وصولاً إلى 3.350 فلس، من تداول 634 ألف سهم، قيمتها 2.15 مليون دينار نفذت من خلال 229 صفقة.

وسجل سهم ميزان أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره 0.97 في المئة، هبوطا إلى 615 فلسا، من تداول 45 ألف سهم، قيمتها 27 ألف دينار، جاءت من خلال 18 صفقة.

وواصل سهم بيتك تصدر البوصة بأكبر سيولة متداولة بلغت 9.25 مليون دينار، استقر سعره خلالها عند 779 فلساً، من تداول 12 مليون سهم، نفذت من خلال 723 صفقة، تلاه سهم خليج المرتفع 1.92 في المئة الى 318 فلسا من تداول 19 مليون سهم قيمتها 6.03 مليون دينار.