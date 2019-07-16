شكرا لقرائتكم "ألبا" يستحوذ على 47 في المئة من السيولة في البحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 8 ساعات في 16 يوليو 2019 - اخر تحديث في 16 يوليو 2019 / 17:22

عاود المؤشر العام لبورصة البحرين في تعاملات اليوم (الثلثاء) ارتفاعه مجددا بنسبة 0.098 في المئة تعادل 1.51 نقطة، صعودا الى 1535.48 نقطة في مقابل 1533.97 نقطة لليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 14.82 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على ارتفاع 0.03 في المئة ما يعادل 0.21 نقطة الى 763 نقطة، لتتقلص خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع 2019 الى 7.30 في المئة.

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وبالنظر الى الاجماليات، فنجد ارتفاعا في كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 3.56 مليون سهم في مقابل 3.24 مليون اليوم السابق بنسبة 10 في المئة، فيما ارتفعت القيمة المتداولة الى 1.009 مليون دينار في مقابل 698 ألف اليوم السابق بنسبة 44 في المئة، نفذت من خلال 69 صفقة في مقابل 86 صفقة بتراجع 20 في المئة. وبالنظر الى الاجماليات، فنجد ارتفاعا في كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 3.56 مليون سهم في مقابل 3.24 مليون اليوم السابق بنسبة 10 في المئة، فيما ارتفعت القيمة المتداولة الى 1.009 مليون دينار في مقابل 698 ألف اليوم السابق بنسبة 44 في المئة، نفذت من خلال 69 صفقة في مقابل 86 صفقة بتراجع 20 في المئة. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 9.65 بليون دينار بزيادة 9.5 مليون نسبتها 0.10 في المئة، جاء ذلك بعد تداول أسهم 13 شركة، ارتفعت 3 شركات، وهبطت 3 شركات، واستقرت 7 شركات أخرى. وتصدر سهم ألمنيوم البحرين (ألبا) الاسهم المدرجة في البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 477 الف دينار، نسبتها 47 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 1.13 مليون سهم، نفذت من خلال 11 صفقة. وحل سهم الأهلي المتحد ثانيا بسيولة 298 مليون دينار، نسبتها 30 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 832 الف سهم، تلاه سهم جي اف اتش بسيولة 97 ألف دينار نسبتها 10 في المئة.



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