شكرا لقرائتكم البرازيل تنفي فرض قيود على "هواوي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - ريو دي جانيرو - أ ف ب | منذ 9 ساعات في 16 يوليو 2019 - اخر تحديث في 16 يوليو 2019 / 16:16

أعلن نائب الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو أن بلاده لن تفرض قيوداً على مجموعة "هواوي" الصينية في البرازيل، حيث العمل جار على خطط لإطلاق شبكة الجيل الخامس، في تحد لضغوط أميركية لحظر هذه الشركة.



و"هواوي"، الرائدة في تكنولوجيا الجيل الخامس القادم من تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية، ممنوعة من تطوير شبكات الجيل الخامس في الولايات المتحدة لمخاوف بشأن علاقاتها بالحكومة في بكين ولتهديدات أمنية محتملة.

وتسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإقناع حلفائها باتخاذ الخطوة ذاتها، ولكن هاميلتون موراو الذي يعد صوتاً معتدلاً في حكومة الرئيس جاير بولسونارو، صرح للصحافيين بأن علاقات البرازيل مع الصين، أكبر شركائها التجاريين، لن يتم "تجاهلها".

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وقال موراو: "ليس هناك أي فيتو على هواوي في البرازيل. هواوي موجودة هنا منذ 10 سنوات". ومن المتوقع تنظيم مزاد على ترددات الجيل الخامس العام المقبل.

وهاجم بولوسونارو الصين خلال الحملة الانتخابية العام الماضي، لكنه غير نبرته منذ تولي مهامه في كانون الثاني (يناير) الماضي.

وسعت البرازيل إلى النأي بنفسها عن النزاع التجاري الصيني الاميركي في مسعى للبقاء على نفس المسافة من البلدين. وقال موراو: "نشهد فترة من عدم الاستقرار والتنافس بين دول، عودة إلى نوع من الحمائية". وأضاف أنه يتعين على البرازيل اتخاذ موقف "مرن وبراغماتي" على حد سواء.