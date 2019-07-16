شكرا لقرائتكم الإمارات للعطلات تطرح برامج بإيداعات نقدية صغيرة في المملكة العربية السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض، جدة | منذ 10 ساعات في 16 يوليو 2019 - اخر تحديث في 16 يوليو 2019 / 15:34

11 يوليو (تموز) 2019: طرحت الإمارات للعطلات للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية عرضاً يتيح للمسافرين إمكانية حجز برامجها بأسعار مخفضة مقابل إيداع مبلغ مالي صغير مقدماً. ويسري العرض على الحجوزات التي يتم إنجازها لغاية 31 يوليو الجاري على أن يتم السفر بين 1 سبتمبر (أيلول) و30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

ويستفيد المسافرون في المملكة العربية السعودية من برامج العطلات بأسعار خاصة وإمكانية الدفع المريح إلى 12 وجهة حول العالم، تشمل ماليه وموريشيوس ونيويورك ولندن ومدريد وبراغ وغيرها، مقابل دفعة مقدماً تبدأ من 699 ريالاً سعودياً وإلى دبي مقابل دفعة مقدماً تبدأ من 199 ريالاً سعودياً. ويتعين على العملاء تسديد باقي قيمة البرنامج قبل 35 يوماً من تاريخ السفر.



يذكر أن "الإمارات للعطلات" تأسست منذ أكثر من 20 عاماً، وتوفر خدماتها في 38 سوقاً عالمية، حيث تقدم عروضاً على برامج عطلات شاملة إلى دبي ووجهات أخرى، وذلك من خلال علاقاتها الوثيقة مع شركاء رئيسيين في قطاعي الفنادق ومنظمي الجولات السياحية وتقديمها خدمات ومنتجات متميزة.

تتوفر تفاصيل هذا العرض على الموقع الشبكي www.emiratesholidays.com أو من خلال الاتصال بأي من مكاتب طيران الإمارات. علماً بأن هذه العروض تخضع لبعض الشروط والأحكام.