شكرا لقرائتكم خبر عن أدوبي عند أعلى مستوياته التاريخية – تحليل – 16-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل سهم أدوبي سيستم - ADOBE INC- (ADBE) بتداولات الأمس سعر قياسي جديد عند 310.50 ، ليرتد منه انخفاضاً ليغلق على خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.21% بما يعادل -0.66 نقطة ، كمحاولة منه لالتقاط الأنفاس واكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، وتداولاته بنطاق قناة سعريه صاعدة ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مصحوباً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، رغم وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 300.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 312.85 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد