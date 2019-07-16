شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل – 16-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم فايزر PFIZER INC (PFE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم المهم 42.41 ، والذي تزامن مع استناده في الوقت نفسه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتتحرك مؤشرات القوة النسبية بمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، مما ساعد السهم على الارتفاع في محاولة منه لاستعادة تعافيه ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى القصير . Advertisements ولهذا وطيلة ثبات الدعم 42.41 نتوقع للسهم المزيد من الارتفاع خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 43.70 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد

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