- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون يقترب من أعلى مستوياته – تحليل – 16-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أمازون AMAZON COM INC (AMZN) في آخر جلساته، وذلك بعد انخفاضه خلال تلك الجلسة ليسجل أدنى سعر له عند 2002.96 ، ليرتد منه ارتفاعاً ويحول خسائره تلك إلى أرباح في نهاية التداولات ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، وتداولاته بنطاق قناة سعريه صاعدة كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، في محاولة منه لتصريف تشبعه الشرائي بها .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 1964.46 ، ليستهدف مستوى المحوري والتاريخي 2050.25 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر أمازون يقترب من أعلى مستوياته – تحليل – 16-07-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.