شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون يقترب من أعلى مستوياته – تحليل – 16-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أمازون AMAZON COM INC (AMZN) في آخر جلساته، وذلك بعد انخفاضه خلال تلك الجلسة ليسجل أدنى سعر له عند 2002.96 ، ليرتد منه ارتفاعاً ويحول خسائره تلك إلى أرباح في نهاية التداولات ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، وتداولاته بنطاق قناة سعريه صاعدة كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، في محاولة منه لتصريف تشبعه الشرائي بها .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 1964.46 ، ليستهدف مستوى المحوري والتاريخي 2050.25 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد