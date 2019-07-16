شكرا لقرائتكم خبر عن إكسون موبيل يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 16-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم إكسون موبيل EXXON MOBIL CORPORATION (XOM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليستند بهذا الانخفاض إلى مستوى الدعم 77.00 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 83.44 إلى 70.59) ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

Advertisements

ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط استقراره أعلى مستوى 77.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 78.52 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه