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شكرا لقرائتكم خبر عن إكسون موبيل يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 16-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم إكسون موبيل EXXON MOBIL CORPORATION (XOM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليستند بهذا الانخفاض إلى مستوى الدعم 77.00 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 83.44 إلى 70.59) ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط استقراره أعلى مستوى 77.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 78.52 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه
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