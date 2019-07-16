شكرا لقرائتكم خبر عن ايه تي آند تي يعزز من مكاسبه – تحليل – 16-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ايه تي آند تي AT&T INC (T) للجلسة الثانية على التوالي ، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، وقد حاول السهم من قبل البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لاكتساب الزخم الإيجابي اللازم لعودة ارتفاعه .

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 34.28 ، طيلة ثبات الدعم 33.00 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد