الاقتصاد

ايه تي آند تي يعزز من مكاسبه – تحليل – 16-07-2019

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ايه تي آند تي يعزز من مكاسبه – تحليل – 16-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ايه تي آند تي AT&T INC (T) للجلسة الثانية على التوالي ، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، وقد حاول السهم من قبل البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لاكتساب الزخم الإيجابي اللازم لعودة ارتفاعه .

 

Advertisements

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 34.28 ، طيلة ثبات الدعم 33.00 .

 

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ايه تي آند تي يعزز من مكاسبه – تحليل – 16-07-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا