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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 16-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بتقديم تداولات سلبية طفيفة في محاولة للابتعاد عن مستوى 0.7044، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، يدعمه تحرّك مؤشر ستوكاستيك عند مناطق التشبع في الشراء، بانتظار كسر مستوى 0.6970 لتسهيل مهمة التوجه نحو 0.6900 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع التذكير بأهمية الثبات دون 0.7044 لاستمرار الانخفاض المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6980 والمقاومة 0.7080
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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