شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 16-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية بعد التماسك فوق مستوى 65.92، ويستمر مؤشر ستوكاستيك بتقديم الإشارات الإيجابية، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، والذي يستهدف مستوى 69.92 كمحطة رئيسية تالية، مع الانتباه إلى أن كسر 65.92 والثبات دونه سيضغط على السعر للانخفاض نحو مناطق 63.75 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.00 والمقاومة 68.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد